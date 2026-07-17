Visite accompagnée par les propriétaires du château et des jardins de Malleret, Château de Malleret, Cadaujac

Informations pratiques

Visite accompagnée par les propriétaires du château et des jardins de Malleret 19 et 20 septembre Château de Malleret Gironde

Tarif adulte :10€. Tarif 12-18 ans : 5€. Tarif moins de 12 ans : gratuit. Tarif groupe (+ de 10 personnes) : 8€. Groupes limités à 30 personnes. Merci de respecter les horaires de départ des visites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T07:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le Château de Malleret vous ouvre ses portes

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les propriétaires du Château de Malleret, à Cadaujac, vous invitent à découvrir leur demeure familiale.

Bien plus qu’une simple visite, cette rencontre propose une véritable immersion dans l’intimité d’un lieu chargé d’histoire. Exceptionnellement, les propriétaires vous accompagneront eux-mêmes à travers les différents espaces du château et partageront avec vous leur attachement à ce patrimoine vivant.

Au fil de la visite, vous découvrirez le charme d’un intérieur authentique, son mobilier d’époque, ses collections et ses objets, témoins de l’art de vivre d’hier et d’aujourd’hui. Les propriétaires vous dévoileront également les anecdotes et les histoires particulières qui les relient à cette demeure remarquable.

La découverte se poursuivra par une promenade accompagnée dans les jardins, offrant notamment de belles vues sur la Garonne.

Venez partager un moment privilégié et convivial au cœur du Château de Malleret.

Château de Malleret 1104 chemin de Malleret, 33140 Cadaujac Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 07 37 30 09 La première construction du site remonte au XVIIe siècle, par la famille Malleret. Il a ensuite été remanié au XIXe siècle pour recevoir la visite de Napoléon III. Le château est entouré d’un parc remarquable contenant une serre métallique, un château d’eau hispano-mauresque et un bassin d’agrément.

La propriété est située à proximité immédiate de Bordeaux au bord de la Garonne, au cœur d’une zone Natura 2000, et d’une ZNIEFF (Zone d’intérêt écologique floristique et faunistique) et voisine des plus grands crus classés des Graves de Pessac-Leognan.

​Une découverte : Le Château de Malleret vous ouvre ses portes

© Pascal BERGÉ