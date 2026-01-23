Créez votre affiche en linogravure Noémie Courant Atelier Plougastel-Daoulas
Créez votre affiche en linogravure Noémie Courant Atelier Plougastel-Daoulas vendredi 23 janvier 2026.
Plougastel-Daoulas
Créez votre affiche en linogravure
Noémie Courant Atelier 70 Chemin de Laouik Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-10-09 21:00:00
Date(s) :
2026-01-23 2026-01-30 2026-02-26 2026-03-22 2026-04-02 2026-04-15 2026-07-10 2026-07-21 2026-09-25 2026-10-09
Plongez dans les secrets de la linogravure avec Noémie !
Dès votre arrivée, cette créatrice passionnée vous accueillera chaleureusement dans son bel atelier situé au coeur de la nature, avant de vous dévoiler les techniques et outils essentiels à la pratique de son savoir-faire.
Elle vous présentera également une sélection de motifs et de paysages inspirés de la beauté bretonne. Vous aurez sinon la possibilité de proposer vos propres idées.
Noémie vous accompagnera ensuite pour chaque étape de réalisation.
Après avoir choisi vos deux esquisses, vous les graverez sur des plaques de linoléum à l’aide de gouges, avant de passer à l’encrage et à l’impression de vos œuvres sous presse d’atelier.
Vous repartirez enfin avec vos deux plaques de linoléum gravées au format 10 x 10 cm, ainsi qu’avec votre linogravure imprimées sur papier d’art (format 27 x 38 cm), prête à embellir votre intérieur !
Informations pratiques
Durée 3h30.
Adolescents et adultes à partir de 13 ans.
Adapté à tous les niveaux.
Petite collation / goûter et boisson offertes pendant l’atelier
Nombre de place limité à 5 participants. Réservation obligatoire en ligne.
Noémie se réserve le droit d’annuler l’atelier si le nombre minimum de participants (2) n’est pas atteint. .
Noémie Courant Atelier 70 Chemin de Laouik Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 7 82 93 13 27
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English :
L’événement Créez votre affiche en linogravure Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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