Créez votre affiche en linogravure Noémie Courant Atelier Plougastel-Daoulas

Plougastel-Daoulas

Créez votre affiche en linogravure

Noémie Courant Atelier 70 Chemin de Laouik Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-10-09 21:00:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-30 2026-02-26 2026-03-22 2026-04-02 2026-04-15 2026-07-10 2026-07-21 2026-09-25 2026-10-09

Plongez dans les secrets de la linogravure avec Noémie !

Dès votre arrivée, cette créatrice passionnée vous accueillera chaleureusement dans son bel atelier situé au coeur de la nature, avant de vous dévoiler les techniques et outils essentiels à la pratique de son savoir-faire.

Elle vous présentera également une sélection de motifs et de paysages inspirés de la beauté bretonne. Vous aurez sinon la possibilité de proposer vos propres idées.

Noémie vous accompagnera ensuite pour chaque étape de réalisation.

Après avoir choisi vos deux esquisses, vous les graverez sur des plaques de linoléum à l’aide de gouges, avant de passer à l’encrage et à l’impression de vos œuvres sous presse d’atelier.

Vous repartirez enfin avec vos deux plaques de linoléum gravées au format 10 x 10 cm, ainsi qu’avec votre linogravure imprimées sur papier d’art (format 27 x 38 cm), prête à embellir votre intérieur !

Informations pratiques

Durée 3h30.

Adolescents et adultes à partir de 13 ans.

Adapté à tous les niveaux.

Petite collation / goûter et boisson offertes pendant l’atelier

Nombre de place limité à 5 participants. Réservation obligatoire en ligne.

Noémie se réserve le droit d’annuler l’atelier si le nombre minimum de participants (2) n’est pas atteint. .

Noémie Courant Atelier 70 Chemin de Laouik Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 7 82 93 13 27

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English :

L’événement Créez votre affiche en linogravure Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue