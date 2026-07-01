Créez votre jeu de 7 familles Médiathèque Poligny

Informations pratiques

Poligny

Créez votre jeu de 7 familles

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Créez votre jeu de 7 familles sur les héros de votre enfance !

Retrouvez Jordan pour créer un jeu de 7 familles sur les héros de votre enfance Astérix, Zorro, la Panthère rose, Mario…

Possibilité d’imprimer vos créations par la suite !

Atelier, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

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English : Créez votre jeu de 7 familles

L’événement Créez votre jeu de 7 familles Poligny a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA