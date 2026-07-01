Créez votre jeu de 7 familles Médiathèque Poligny
vendredi 10 juillet 2026 · Médiathèque · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Créez votre jeu de 7 familles
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Créez votre jeu de 7 familles sur les héros de votre enfance !
Retrouvez Jordan pour créer un jeu de 7 familles sur les héros de votre enfance Astérix, Zorro, la Panthère rose, Mario…
Possibilité d’imprimer vos créations par la suite !
Atelier, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Créez votre jeu de 7 familles
L’événement Créez votre jeu de 7 familles Poligny a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Poligny (Jura)
- La Grande Baboonade + Nez à Foot Rue Jules et Charles Arnaud Poligny 8 juillet 2026
- Les Gressins aux Comté Maison du Comté Poligny 9 juillet 2026
- Cookies Comté, courgette, menthe Rue du Comté Poligny 9 juillet 2026
- Les aventures de Comtesse et la petite souris Maison du Comté Poligny 10 juillet 2026
- L’été à Mouthiers Notre-Dame de Mouthiers-le-Vieillard Poligny 11 juillet 2026