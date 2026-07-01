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AGENDA · Poligny

Créez votre jeu de 7 familles Médiathèque Poligny

vendredi 10 juillet 2026 · Médiathèque · Poligny

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
11 Avenue de la République
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Poligny

Créez votre jeu de 7 familles

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

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Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29  mediatheque.poligny@cc-aps.fr

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English : Créez votre jeu de 7 familles

L’événement Créez votre jeu de 7 familles Poligny a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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