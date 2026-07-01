L’été à Mouthiers Notre-Dame de Mouthiers-le-Vieillard Poligny

Informations pratiques

Poligny

L’été à Mouthiers

Notre-Dame de Mouthiers-le-Vieillard 9 Place Notre-Dame Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-14 2026-08-29

Concerts à l’église Notre-Dame de Mouthiers-le-Vieillard, la première église de Poligny

> Les Tarversantes Trio de flûtes de La Montaine 11/07 à 18h30

> Elixir quintette de cuivres 14/08 à 18h30

> Violon et piano par Anne Cuche et Michel Tison 29/08 à 18h30

Du 13 juillet au 29 août (du lundi au samedi de 14h à 18h): exposition En murmure .

Notre-Dame de Mouthiers-le-Vieillard 9 Place Notre-Dame Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 66 14 mouthier.vieillard@orange.fr

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English : L’été à Mouthiers

L’événement L’été à Mouthiers Poligny a été mis à jour le 2026-06-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA