L’été à Mouthiers Notre-Dame de Mouthiers-le-Vieillard Poligny
samedi 11 juillet 2026 · Notre-Dame de Mouthiers-le-Vieillard · Poligny
Informations pratiques
Poligny
L’été à Mouthiers
Notre-Dame de Mouthiers-le-Vieillard 9 Place Notre-Dame Poligny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-14 2026-08-29
Concerts à l’église Notre-Dame de Mouthiers-le-Vieillard, la première église de Poligny
> Les Tarversantes Trio de flûtes de La Montaine 11/07 à 18h30
> Elixir quintette de cuivres 14/08 à 18h30
> Violon et piano par Anne Cuche et Michel Tison 29/08 à 18h30
Du 13 juillet au 29 août (du lundi au samedi de 14h à 18h): exposition En murmure .
Notre-Dame de Mouthiers-le-Vieillard 9 Place Notre-Dame Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 66 14 mouthier.vieillard@orange.fr
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English : L’été à Mouthiers
L’événement L’été à Mouthiers Poligny a été mis à jour le 2026-06-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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