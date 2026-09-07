Créez votre « Pour les Nuls » médiéval!, Médiathèque de la Vieille-Île, Haguenau

Informations pratiques

Créez votre « Pour les Nuls » médiéval! Dimanche 20 septembre, 14h00 Médiathèque de la Vieille-Île Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’Ars Memorandi, l’équivalent médiéval de la collection «Pour les Nuls» qui donnait plusieurs moyens mnémotechniques pour retenir les livres les plus importants de leur époque et réalisez le vôtre sur le livre de votre choix.

Médiathèque de la Vieille-Île 24 rue André Traband, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 03 88 90 68 10 http://mediatheque.ville-haguenau.fr/ Le bâtiment de style néo-classique est construit entre 1783 et 1788 pour servir d’hôpital militaire et bourgeois. Il abrite des soldats blessés pendant la Révolution et l’Empire. À partir de 1812, il sert de dépôt de mendicité pour le département, puis de caserne entre 1815 et 1818. De 1822 à 1957, le ministère de la Justice le transforme en maison centrale pour femmes, puis, jusqu’en 1986, date de sa fermeture, en prison mixte. Désaffecté, il est partiellement démoli. Réhabilité, il accueille depuis 1996 l’Institut Universitaire de Technologie de Haguenau et, depuis 2001, les services de la médiathèque.

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©Ville de Haguenau