Creuse Moto Tour Royère-de-Vassivière
jeudi 14 mai 2026.
Creuse Moto Tour
Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Pas de chrono, pas de compétition, juste le plaisir de s’évader durant trois jours dans un département magnifique et encore trop méconnu. Quel que soit votre niveau à moto, le Creuse Moto Tour est assurément la randonnée trail et maxi trail à ne pas manquer. Rendez-vous fin mai quelque part en Creuse … .
Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 85 70 79 contact@creusemototour.fr
English : Creuse Moto Tour
L’événement Creuse Moto Tour Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-01-18 par Creuse Tourisme