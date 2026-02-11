Creuse Moto Tour

Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Pas de chrono, pas de compétition, juste le plaisir de s’évader durant trois jours dans un département magnifique et encore trop méconnu. Quel que soit votre niveau à moto, le Creuse Moto Tour est assurément la randonnée trail et maxi trail à ne pas manquer. Rendez-vous fin mai quelque part en Creuse … .

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 85 70 79 contact@creusemototour.fr

English : Creuse Moto Tour

