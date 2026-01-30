[Crézanswing]: Concert classique à l’église

Crézancy-en-Sancerre Cher

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-09

2026-07-09

Les grands airs d’opéras et d’opérette

Terzett Gilles LECONTE (piano), Jean Francis MONVOISIN (Ténor) et Céleste INGRAND (Soprano)

Terzett Gilles LECONTE (piano), Jean Francis MONVOISIN (Ténor) et Céleste INGRAND (Soprano) interprètent un programme autour des grands airs célèbres d’opéra et d’opérette. Professionnels et professeurs de Conservatoire ils nous feront vivre un grand moment, quand la musique remplit les cœurs. .

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 68 30 71 crezanswing@gmail.com

English :

Great opera and operetta arias

Terzett Gilles LECONTE (piano), Jean Francis MONVOISIN (Tenor) and Céleste INGRAND (Soprano)

