[Crézanswing]: JAZZ NIKKI and JULES

Crézancy-en-Sancerre Cher

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

2026-07-10

Nicolle ROCHELLE Epoustouflante Joséphine Baker dans le spectacle de Jérôme Savary.

Elle est accompagnée par 4 musiciens grands du jazz Julien BRUNETAUD (Piano et chant), Bruneau ROUSSELET (contrebasse), Jean Baptiste GAUDRAY (guitare), Julie SAURY (fille de Maxim SAURY, Batterie).

Chanteuse et meneuse de revue, cette américaine est restée en France pour chanter le blues, le jazz, Piaf , Joséphine, avec une voix à la Sarah Vaughan..et pour danser. Elle dotée d’une énergie phénoménale sur scène.

C’est un jazz qui s’adresse à tous, avec des musiciens qui jouent pour le public et dans les plus grands festivals. .

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 68 30 71 crezanswing@gmail.com

English :

Nicolle ROCHELLE: a stunning Joséphine Baker in Jérôme Savary’s show.

She is accompanied by 4 great jazz musicians: Julien BRUNETAUD (piano and vocals), Bruneau ROUSSELET (double bass), Jean Baptiste GAUDRAY (guitar), Julie SAURY (daughter of Maxim SAURY, drums).

