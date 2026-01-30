[Crézanswing]: Dîner Champêtre musical

Crézancy-en-Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Avec Casey & Cyril (La Méchante et le Connard), puis défilé aux lampions et Feu d’Artifice musical.

Avec Casey & Cyril (La Méchante et le Connard), puis défilé aux lampions et Feu d’Artifice musical.

Sans réservation, vous prenez le repas de votre choix (salades, grillades, crottins, dessert, boissons).

Vous vous installez à votre convenance à une table chapiteau, ou sous les ombrages.

L’animation musicale sera assurée par Casey-Jane et Cyril duo Franco-Américan, bien connus dans la région pour leur musique fun et multiculturelle des standards de jazz aux succès populaires dansants.

A la tombée de la nuit défilé aux lampions pour les enfants et Feu d’Artifice sonorisé, au camping de la gare, offert par la commune de Crézancy. .

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 68 30 71 crezanswing@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Casey & Cyril (La Méchante et le Connard), followed by a lantern parade and a musical fireworks display.

L’événement [Crézanswing]: Dîner Champêtre musical Crézancy-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois