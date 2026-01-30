[Crézanswing]: Effet des pratiques musicales et culturelles sur le cerveau

Crézancy-en-Sancerre Cher

Tarif :

Date :

Début : 2026-07-12 18:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Hervé PLATEL Neuropsycologue à l’Université de Caen. Livre Quand la musique ravive la mémoire .

Il travaille sur la musique et la maladie d’Alzheimer. Soudain, à l’écoute d’une musique qui a du sens pour eux, des patients apathiques se redressent. expl vidéo de Marta Gonzàlez (youtube). .

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 68 30 71 crezanswing@gmail.com

English :

Hervé PLATEL Neuropsycologist at the University of Caen. Book: When music revives memory .

