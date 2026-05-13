Crime au musée 4 – La chute du maestro !, Maison – musée Hector Berlioz, La Côte-Saint-André

Crime au musée 4 – La chute du maestro ! Samedi 23 mai, 13h30 Maison – musée Hector Berlioz Isère

Départ toutes les heures | Gratuit | Sur réservation au 04.74.20.24.88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Crime au musée 4

La chute du maestro !

Samedi 23 & dimanche 24 mai de 13h30 à 18h

Le célèbre compositeur de musique classique Robert Choilez a été retrouvé mort et les premières constatations des autorités laissent penser à un assassinat !

À ce stade de l’enquête, six suspects ont été identifiés et les équipes de la police scientifique sont sur le terrain. Un toxicologue et un criminologue analysent les premiers indices afin d’éclaircir les circonstances de cet odieux crime mais l’affaire semble relativement complexe.

À vous de mener l’enquête, en famille ou entre amis, en interrogeant les suspects pour démasquer le coupable, définir l’arme et le mobile du crime afin de résoudre le mystère de la chute du maestro ! Mais prenez garde… une présence mystérieuse plane sur les lieux ! Allié précieux ou adversaire imprévisible, ce fantôme discret mais espiègle pourrait bien changer le cours de votre enquête.

Une enquête grandeur nature créée par À l’heure du dé et proposée dans le cadre de Musées en Fête | Nuit des musées, en partenariat avec le club théâtre et le club photo de la MJC de La Côte Saint-André.

Maison – musée Hector Berlioz 69 Rue de la République, 38260 La Côte-Saint-André, France La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474202488 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz http://www.facebook.com/musee.hectorberlioz Le rez de chaussée et le deuxième étage de la maison sont consacrés à des expositions permanentes : – « Hector Berlioz en son temps » inscrit l’œuvre du musicien dans le vaste mouvement du romantisme. On y découvre les liens qui l’unissent à Liszt, Balzac ou Victor Hugo ; – « 1803-1869, Épisodes de la vie d’un artiste » retrace la vie d’Hector Berlioz de sa naissance à La Côte-Saint-André jusqu’à son décès à Paris ; – « Un musicien, un écrivain » aborde en profondeur le sujet de la création littéraire et musicale. Quatre bornes interactives permettent de consulter la correspondance de Berlioz et de ses proches, d’écouter des extraits de ses compositions musicales, de découvrir l’évolution du phonographe au tourne disque. Le mobilier de la maison : une fresque de style Louis XVI dans le salon-bibliothèque, boiseries Louis XV, parquets et peintures d’origine ainsi que le mobilier restituent l’ambiance de la maison bourgeoise du début du XIXe. Le mobilier exposé provient non seulement des diverses habitations parisiennes d’Hector Berlioz, mais aussi des propriétés familiales. Certains meubles comme les bibliothèques Hache, issus des collections du musée Dauphinois, complètent l’agrément de certaines pièces. Un fonds iconographique diversifié : près d’un millier de documents, huiles sur toile, estampes, gravures, photographies originales… évoquent Hector Berlioz, ses proches et les personnalités qui l’ont entouré dans sa vie musicale. Outre ces portraits, le fonds illustre tant l’œuvre musicale de Berlioz que les villes européennes et les salles de spectacle où fut acclamé le maître. Des manuscrits exceptionnels : dans les vitrines, correspondance, partitions, carnets de notes de ses critiques musicales, quelques pages manuscrites de ses Mémoires illustrent la vie et l’œuvre du compositeur et du grand épistolier que fut Hector Berlioz. Le musée conserve ainsi plus de 700 lettres d’Hector Berlioz, de divers membres de sa famille et de personnalités du monde de la musique ou de la littérature du XIXe siècle et de l’aube du XXe siècle. Parmi le fonds musical, on compte plusieurs partitions autographes dont : les Nuits d’Été dans leur version orchestrale, la grande partition de Benvenuto Cellini, et les premières compositions du jeune compositeur comme le Fleuve du Tage, L’Arabe Jaloux et les fameuses Romances pour guitare (sic). Les instruments de musique : c’est dans cette maison que Berlioz apprend à jouer de la guitare. Il restera fidèle à cet instrument, complice de son adolescence. Outre les instruments de musique d’Hector Berlioz – flageolet, guitare, clarinette – un piano et un pianoforte sont remarquables. Le piano Erard exposé dans le « grand salon » a été acheté par Hector et envoyé aux filles de sa sœur Adèle, afin de les initier à l’art de la musique. Les imprimés : le musée conserve bon nombre de programmes et d’affiches de concerts, des XIXe et XXe siècles ainsi que de multiples partitions des contemporains d’Hector Berlioz. La maison conserve également des lithographies de Fantin-Latour inspirées par l’œuvre musicale de Berlioz, des peintures de l’abbé Calès (peintre dauphinois) ainsi que la donation d’Édouard Colonne constituée de portraits dédicacés de Debussy, César Franck, Massenet… En voiture : autoroute Lyon-Grenoble A48, sortie Rives puis axe de Bièvre, direction La Côte-Saint-André. À pied : depuis la place Hector-Berlioz, remonter la rue Bayard face à l’Office du Tourisme puis prendre à droite la rue de la République. En bus : au départ de Grenoble : ligne Transisère 7330 Grenoble – La Côte-Saint-André, arrêt « Place Hector-Berlioz Au départ de Voiron : ligne Transisère 7350 Voiron – La Côte-Saint-André, arrêt « Place Hector- Berlioz ». Au départ de Bourgoin-Jallieu : ligne Transisère 1140 Bourgoin-Jallieu – La Côte-Saint-André, arrêt « Place Hector-Berlioz ». Au départ de Vienne : ligne Transisère 2900 Vienne – La Côte-Saint-André, arrêt « Place Hector-Berlioz ».

Crime au musée 4

© Musée Hector-Berlioz, Département de l’Isère