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Cri(ses) ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris

Cri(ses) ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurice Genevoix
Adresse
19 rue Tristan Tzara
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
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Dans le cadre de la Semaine d’information sur la Santé mentale, laissez le collectif La Compagne Innommable vous emmener sur les rives de la santé mentale et découvrir en chansons et rires ces nombreux troubles qui peuvent bousculer la vie !

Accès libre

Page Instagram du collectif : Instagram

Déambulez parmi les livres avec la Compagne Innommable et modifiez votre regard sur les troubles psy !
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit

Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 132 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T18:30:00+02:00
fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:30:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara  75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR


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