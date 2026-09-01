Cristal et Structures Sonores Baschet concert et ateliers ! voie romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cristal et Structures Sonores Baschet concert et ateliers !

voie romaine Pôle Sud, centre de formations musicales Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 16:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Samedi 10 octobre, nous vous proposons de découvrir le Cristal et les Structures Sonores Baschet !

Programme de l’événement

16h et 17h ateliers parents-enfants dès 3 ans gratuits sur inscription

20h30 concert du quatuor vocal Cacimbo Chants du monde et Cristal Baschet (8€/5€)

Samedi 10 octobre, nous vous proposons de découvrir le Cristal et les Structures Sonores Baschet !

Programme de l’événement

16h et 17h Ateliers découverte des structures sonores Baschet

Venez découvrir en famille le Structures Sonores Baschet, des percussions originales et colorées !

Ateliers parents-enfants dès 3 ans gratuits sur inscription

20h30 Concert de Cacimbo

Porté par les voix de Laetitia Casabianca, Marie Culié, Isabelle Fabre et Cathy Tardieu, le quatuor vocal CACIMBO vous invite à un voyage musical entre chants du monde et airs de leur région.

Un univers où les voix se mêlent aux sonorités mystérieuses et originales du Cristal Baschet, tout en rendant hommage à Claude Nougaro.

Inscriptions et billetterie sur notre site www.lescmr-landes.org .

voie romaine Pôle Sud, centre de formations musicales Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English :

On Saturday, October 10, we invite you to discover the Cristal and the Baschet Sound Structures!

Event schedule:

4:00 p.m. and 5:00 p.m.: Free parent-child workshops for children ages 3 and up (registration required)

8:30 p.m.: Concert by the Cacimbo vocal quartet—Songs of the World and the Baschet Crystal (8?/5?)

L’événement Cristal et Structures Sonores Baschet concert et ateliers ! Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI LAS