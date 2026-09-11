Cristallier, Jean-Franck Charlet, Musée des Cristaux, Chamonix-Mont-Blanc
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Cristaux · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Cristallier, Jean-Franck Charlet Samedi 19 septembre, 14h00 Musée des Cristaux Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Chaque demi-heure, une projection de film sur la formation et le ramassage des cristaux présentés par Jean-Franck Charlet et dédicace de son livre Cristallier.
Musée des Cristaux 615 allée du Recteur Payot, 74400 Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 54 78 39 http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr https://www.facebook.com/MuseeDesCristaux/ Ce musée fait la part belle aux minéraux du Mont-Blanc, connus dans le monde entier, en particulier les quartz fumés et les fluorines roses. Accessible aux personnes handicapés moteurs, psychiques et auditifs
Chaque demi-heure, une projection de film sur la formation et le ramassage des cristaux présentés par Jean-Franck Charlet et dédicace de son livre Cristallier.
©Musée des Cristaux, fonds Michel Jouty
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