Cristallier, Jean-Franck Charlet, Musée des Cristaux, Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Cristallier, Jean-Franck Charlet Samedi 19 septembre, 14h00 Musée des Cristaux Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Chaque demi-heure, une projection de film sur la formation et le ramassage des cristaux présentés par Jean-Franck Charlet et dédicace de son livre Cristallier.

Musée des Cristaux 615 allée du Recteur Payot, 74400 Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 54 78 39 http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr https://www.facebook.com/MuseeDesCristaux/ Ce musée fait la part belle aux minéraux du Mont-Blanc, connus dans le monde entier, en particulier les quartz fumés et les fluorines roses. Accessible aux personnes handicapés moteurs, psychiques et auditifs

Chaque demi-heure, une projection de film sur la formation et le ramassage des cristaux présentés par Jean-Franck Charlet et dédicace de son livre Cristallier.

©Musée des Cristaux, fonds Michel Jouty