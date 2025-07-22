CRISTINA GALIETTO (TOULOUSE GUITARE) CHAPELLE DES CARMÉLITES Toulouse

CRISTINA GALIETTO (TOULOUSE GUITARE)

CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Pour sa 8ᵉ saison, Toulouse Guitare vous invite à un voyage musical haut en couleurs, entre héritage et découvertes, au cœur du patrimoine toulousain.

La jeunesse et le talent caractérisent Cristina Galietto. Jeune guitariste déjà inventive et

en maîtrise, elle vient de cette école italienne qui aime les couleurs, la beauté et le jeu. Une

esthète dans son rapport à la musique, c’est un concert avec de la belle guitare classique et de la virtuosité qui nous attend.

La première partie du concert est assurée par de jeunes guitaristes de la région !

English :

For its 8? season, Toulouse Guitare invites you on a colorful musical journey, between heritage and discovery, in the heart of Toulouse’s heritage.

German :

Saison lädt Toulouse Guitare Sie zu einer farbenfrohen musikalischen Reise zwischen Erbe und Entdeckungen im Herzen des Toulouser Kulturerbes ein.

Italiano :

Per la sua ottava stagione, Toulouse Guitare vi invita a un viaggio musicale colorato, all’insegna del patrimonio e della scoperta, attraverso il cuore del patrimonio di Tolosa.

Espanol :

En su 8ª temporada, Toulouse Guitare le invita a un colorido viaje musical de herencia y descubrimiento por el corazón del patrimonio tolosano.

