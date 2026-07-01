UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chapelle-sur-Erdre

Crocodile, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

jeudi 25 mars 2027 · Espace Culturel Capellia · La Chapelle-sur-Erdre

Crocodile, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
jeudi 25 mars 2027
Fin
jeudi 25 mars 2027
Lieu
Espace Culturel Capellia
Adresse
Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre
Ville
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 8 € à 22 €

Crocodile Jeudi 25 mars 2027, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

De 8 € à 22 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-25T20:00:00+01:00 – 2027-03-25T21:00:00+01:00
Fin : 2027-03-25T20:00:00+01:00 – 2027-03-25T21:00:00+01:00

Martin Harriague – Danse et musique
En collaboration avec Émilie Leriche & Ensemble 0
Deux corps s’observent, se cherchent, se rapprochent et s’évitent, se touchent enfin pour continuer à explorer, dans un dialogue dansé inventif, le thème de l’attraction amoureuse. Avec une complicité rare, le chorégraphe Martin Harriague et la danseuse Émilie Leriche déroulent une partition délicate et vive. En écho, la pièce Canto Ostinato, du Néerlandais Simeon Ten Holt, est interprétée en direct aux marimbas par deux musiciens de l’Ensemble 0.

Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.capelliau00e0lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]
Deux corps s’observent, se cherchent, se rapprochent et s’évitent, se touchent enfin pour continuer à explorer, dans un dialogue dansé inventif, le thème de l’attraction amoureuse. musique

Stéphane Bellocq

À voir aussi à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique)