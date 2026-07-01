Crocodile, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre
jeudi 25 mars 2027 · Espace Culturel Capellia · La Chapelle-sur-Erdre
Informations pratiques
Crocodile Jeudi 25 mars 2027, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique
De 8 € à 22 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-25T20:00:00+01:00 – 2027-03-25T21:00:00+01:00
Fin : 2027-03-25T20:00:00+01:00 – 2027-03-25T21:00:00+01:00
Martin Harriague – Danse et musique
En collaboration avec Émilie Leriche & Ensemble 0
Deux corps s’observent, se cherchent, se rapprochent et s’évitent, se touchent enfin pour continuer à explorer, dans un dialogue dansé inventif, le thème de l’attraction amoureuse. Avec une complicité rare, le chorégraphe Martin Harriague et la danseuse Émilie Leriche déroulent une partition délicate et vive. En écho, la pièce Canto Ostinato, du Néerlandais Simeon Ten Holt, est interprétée en direct aux marimbas par deux musiciens de l’Ensemble 0.
Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.capelliau00e0lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]
Deux corps s’observent, se cherchent, se rapprochent et s’évitent, se touchent enfin pour continuer à explorer, dans un dialogue dansé inventif, le thème de l’attraction amoureuse. musique
Stéphane Bellocq
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