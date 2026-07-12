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AGENDA · Saumur

Croisière au lever du soleil Saumur

samedi 3 octobre 2026 · Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
1 rue Eric Tabarly
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire
Tarif
15 15 15

Saumur

Croisière au lever du soleil

1 rue Eric Tabarly Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 07:30:00
fin : 2026-10-03 09:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Un temps unique sur la Loire pour s’éveiller au rythme du fleuve et de la faune sauvage.
L’équipage prévoit boissons chaudes et viennoiseries pour accompagner ce moment suspendu sur la Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 11 avril 2026 de 6h45 à 8h45.

Samedi 3 octobre 2026 de 7h30 à 9h30.   .

1 rue Eric Tabarly Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 22 87 00  contact@croisieressaumurloire.fr

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English :

A unique time on the Loire to wake up to the rhythm of the river and its wildlife.

L’événement Croisière au lever du soleil Saumur a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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