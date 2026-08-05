Croisière découverte sur la Loire sur La Ligériade à Montjean-sur-Loire Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Croisière découverte sur la Loire sur La Ligériade à Montjean-sur-Loire

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24

Profitez d’une croisière commentée sur La Loire au départ de Montjean-sur-Loire dans les Mauges à 30 min d’Angers.

Découvrez la Loire autrement !

Embarquez pour une escapade unique à bord d’un bateau promenade, où le charme sauvage de la Loire se dévoile entre îles préservées et villages pittoresques.

Une expérience immersive pour observer la faune, la flore, les paysages et bateaux traditionnels, loin de l’agitation. .

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 81 28 croisieres.ligeriade@gmail.com

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English :

Enjoy a commented cruise on the Loire River from Montjean-sur-Loire in the Mauges, 30 minutes from Angers.

L’événement Croisière découverte sur la Loire sur La Ligériade à Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-03 par Pôle Tourisme ôsezMauges