Initiation et exposition autour du bois avec Xylocoop à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Initiation et exposition autour du bois avec Xylocoop à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 20:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

Plongez dans l’univers de l’artisanat d’art et découvrez les secrets du travail du bois lors d’un grand week-end créatif et familial au bord de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce rendez-weekend prolongé, la guinguette donne carte blanche à l’atelier partagé Xylocoop pour mettre à l’honneur le travail manuel et le bois sous toutes ses formes.

Le samedi, vous pourrez admirer une exposition de créations uniques et observer l’artisan en pleine démonstration de sculpture sur bois. En fin d’après-midi, place à la pratique avec l’atelier Fabrique ta toupie , où petits et grands pourront s’essayer au maniement des outils. Le dimanche, les animations continuent avec une démonstration captivante de tournage sur bois et de nouvelles sessions de fabrication de toupies artisanales.

Pour régaler les visiteurs après ces belles découvertes, les propositions culinaires s’adaptent chaque soir sur la base nautique

– Samedi (dès 19h) Le foodtruck Food Lulu s’installe sur place pour vous régaler avec ses galettes et crêpes maison.

– Dimanche (dès 18h) Le foodtruck Boit’o’pates prend le relais pour clore le week-end avec ses pâtes fraîches.

Ces spécialités viennent enrichir la carte habituelle de boissons locales et de planches apéritives de la guinguette, offrant une formule parfaite pour prolonger ces moments complices au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Immerse yourself in the world of arts and crafts and discover the secrets of woodworking during a creative family weekend on the banks of the River Èvre.

L’événement Initiation et exposition autour du bois avec Xylocoop à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges