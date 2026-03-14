Croisière Horizon Rosé sur la Loire à bord de La Ligériade à Montjean-sur-Loire Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire

Croisière Horizon Rosé sur la Loire à bord de La Ligériade à Montjean-sur-Loire

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-07-04 20:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-26 2026-06-27 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08

Profitez d’une croisière dégustation sur La Loire au départ de Montjean-sur-Loire dans les Mauges à 30 min d’Angers.

Découvrez la magie d’une croisière au coucher de soleil sur la Loire, où les reflets dorés du fleuve s’allient à une dégustation de vins du terroir, sélectionnés parmi les meilleurs viticulteurs locaux. Leur fraîcheur et leur caractère sublimeront des produits locaux poissons fraîchement pêchés ou spécialités des fermes environnantes.

Laissez-vous porter par l’ambiance apaisante du clapotis de l’eau et savourez un moment unique, entre douceur angevine et authenticité. Une expérience sensorielle pour célébrer l’art de vivre ligérien, entre terroir et sérénité.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 81 28 croisieres.ligeriade@gmail.com

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English :

Enjoy a wine-tasting cruise on the Loire River departing from Montjean-sur-Loire in the Mauges region, 30 minutes from Angers.

L’événement Croisière Horizon Rosé sur la Loire à bord de La Ligériade à Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges