Exposition photos avec Dominique Drouet à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Exposition photos avec Dominique Drouet à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Posez un autre regard sur la biodiversité et évadez-vous le temps d’une exposition photographique engagée au bord de l’Èvre.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce week-end dédié à l’image et à l’environnement, la guinguette se transforme en galerie d’art à ciel ouvert en accueillant l’exposition photographique La Nature en sursis de Dominique Drouet. À travers ses clichés captivants, le photographe invite le public à contempler la beauté fragile du monde vivant et à s’interroger sur la protection de notre écosystème. Une déambulation culturelle et inspirante, idéale à découvrir au détour d’une balade sur la base nautique.

Pour accompagner ce week-end artistique, les propositions culinaires s’adaptent chaque soir pour régaler les visiteurs

– Samedi (dès 19h) Le foodtruck Le Cabanon Vert s’installe sur place pour vous faire voyager avec ses savoureux plats marocains.

– Dimanche (dès 18h) Le foodtruck Tonton Pâte prend le relais pour vous faire découvrir ses panozzos artisanaux.

Ces spécialités viennent enrichir la carte habituelle de boissons locales et de planches apéritives de la guinguette, offrant une formule parfaite pour prolonger la soirée de manière gourmande au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a different look at biodiversity and get away from it all for the duration of a committed photographic exhibition on the banks of the river Èvre.

L’événement Exposition photos avec Dominique Drouet à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges