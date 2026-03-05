Croisière déjeuner Daon Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne

Croisière déjeuner Daon

Quai d’Alsace DUC DES CHAUVIERES Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 11:30:00

fin : 2026-08-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-24 2026-06-07 2026-06-28 2026-07-14 2026-08-01 2026-08-30 2026-09-12 2026-10-11

A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Daon.

Cette croisière-déjeuner commentée vous mènera jusqu’à Daon avec passage de 4 écluses puis retour à Château-Gontier.

> Environ 5h

> Menu équipage Kir et mise en bouche, Saumon à l’oseille, Julienne de légumes et riz Au choix Pintade Forestière ou

Paupiette de veau aux champignons, Gratin de pommes de terre, Demi tomate provençale Salade et duo de fromages, Entremet aux fruits rouges, Café.

> Menu amiral Kir pétillant et mise en bouche, Sandre sauce citronnée à l’aneth, Julienne de légumes et riz

– Filet mignon sauce cidre de pomme, Gratin de pommes de terre, Demi tomate provençale Salade et duo de fromages; Entremet aux fruits rouges, Café.

> Menu enfant (moins de 12 ans) Assiette de charcuterie, Piémontaise Cuisse de poulet, Gratin de pommes de terre Salade, duo de fromages, Dessert du moment.

> Réservation auprès du Duc des Chauvières. .

Quai d’Alsace DUC DES CHAUVIERES Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 78 74 60 21 contact@leducdeschauvieres.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Croisière déjeuner Daon Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-05 par SUD MAYENNE