Croisière vigneronne avec Philippe Porché sur un bateau traditionnel de Loire Saumur

Vous êtes conviés à une croisière vigneronne avec Philippe Porché, sur un bateau traditionnel de Loire.

Au programme 1h30 de balade commentée avec dégustation de 5 vins en compagnie de Philippe Porché, vigneron. Des toasts de Loire vous sont proposés en accompagnement. Vente de vin au prix caveau. A consommer avec modération.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 16 juillet 2026 de 19h à 20h30.

Jeudi 13 août 2026 de 19h à 20h30. .

Quai Lucien Gautier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 99 85 77 loireevasion@gmail.com

English :

You’re invited to join Philippe Porché on a traditional Loire boat for a wine cruise.

