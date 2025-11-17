Cromwell Spectacle au château de Sévérac Sévérac d’Aveyron

Cromwell Spectacle au château de Sévérac

Cromwell, pièce-fleuve révolutionnaire de Victor Hugo, n’a jamais, à ce jour, pris vie dans son intégralité. Jusqu’à aujourd’hui, dans le cadre exceptionnel du château de Sévérac-le-Château, en Aveyron !

// DERNIÈRE ÉDITION AU CHÂTEAU DE SÉVÉRAC /

CROMWELL de Victor Hugo Compagnie Mesdames A

Pour sa dernière année de représentation en Aveyron, la célèbre pièce de Victor Hugo, écrite en 1827, prend vie dans le cadre majestueux du Château de Sévérac.

Une soirée exceptionnelle, au rythme du coucher de soleil, vous attend !

Ce spectacle vous plonge au cœur de deux conspirations unies contre un homme tout-puissant Cromwell, en marche vers la couronne d’Angleterre. Au programme complots, musique en direct, farce, intrigues politiques et bouffonneries, avec 80 personnages hauts en couleur pendant 6 heures de jeu (durée estimée), entrecoupés d’entractes conviviaux et d’un repas partagé sur l’esplanade du château.

Cette pièce en cinq actes, riche en surprises, est montée de façon inédite par six metteur·e·s en scène !

Laissez-vous emporter par l’intrigue et la folie de cette œuvre exceptionnelle !

Dates des représentations 12, 14 et 16 août 2026 à 18h30

RÉSERVATIONS Places limitées

Informations billetterie à venir.

(L’ouverture des réservations en ligne et les modalités de billetterie physique seront communiquées prochainement.)

RESTAURATION (EN OPTION)

Informations sur la restauration à venir.

(Les détails concernant les formules, tarifs, réservations et modalités pratiques seront annoncés ultérieurement.)

Une buvette sera également disponible sur place, au profit d’associations locales.

INFOS PRATIQUES

Accès L’accès se fait à pied depuis le Parking Cité médiévale (Impasse des Causses) ou depuis le Parking du Foirail (Place du Foirail), situés à 10 minutes à pied du château.

Navette Un service de navettes est possible depuis le Parking du Foirail pour les personnes à mobilité réduite.

Conditions de vente Informations à venir.

En cas de pluie Les dates de représentations peuvent être décalées au jour suivant

Le 13 au lieu du 12

Le 15 au lieu du 14

Le 17 au lieu du 16

Confort Pour un meilleur confort, pensez à apporter un coussin ainsi que des couvertures ou vêtements chauds (les nuits peuvent être fraîches au château).

DISTRIBUTION

Coordination et dramaturgie Alice Tabart

Mise en scène Mélanie Vayssettes, Simon Le Floc’h, Nathan Croquet, Maëva Meunier, Victor Ginicis et Théodore Oliver

Régie plateau Grangil

Création lumière Lionel Ueberschlag et Artur Forterre Canillas

Création sonore et musicale Franzie Rivère

Musicien·ne·s et création musicale Clarice Boyriven, Eliot Saour, Raphaël Jamin

Rigger Arnaud Delheure

Électricien Julien Louisgrand

Technicienne lumière Héloïse Vandermarcq

Technicienne son Nikki Malvoisin

Regard costumes Elsa Séguier-Faucher

Costumes Adrien Galaup

Chargée de production Marion Hodel

Chargée d’administration Mathilde Ratajczyk

Médiation Clément Cadinot, Coline Lubin, Maëva Meunier, Alice Tabart

Cuisinier Charles Demotz

Avec

Alice Tabart, Chloé Sarrat, Christian Moutelière, Clarice Boyriven, Clémence Barbier, Coline Lubin, Eliot Saour, Fanny Violeau, Guillaume Langou, Julie Duchaussoy, Juliette Paul, Lucas Saint Faust, Maëva Meunier, Nathan Croquet, Quentin Quignon, Sachernka Anacassis, Sara Charrier, Théodore Oliver, Victor Ginicis, Yoan Charles, Yohann Villepastour

Ainsi que 10 habitant·e·s de Sévérac d’Aveyron.

PRODUCTION

Une production de Compagnie Mesdames A

Co-producteurs Commune de Sévérac d’Aveyron, Théâtre Jules Julien, Théâtre du Grand Rond

Avec le soutien de Mairie de Toulouse, Communauté de communes des Causses à l’Aubrac, Département de l’Aveyron, Région Occitanie, l’Union Européenne (Fond Leader)

En partenariat avec Centre Culturel Bonnefoy, Théâtre des Mazades et des contributeurs et contributrices au financement participatif

Avec le soutien matériel de Théâtre de la Cité CDN de Toulouse, MégaSuperThéâtre, Avant l’Incendie, le Théâtre du Rocher, le Club Dramatique, RAVIV-Réseau des Arts vivants, Centre Culturel de la Brique Rouge, Théâtre des Mazades, Théâtre Jules Julien, La Grainerie, Théâtre du Pavé, Gafalu, Le Motor, Scène F, Le Phun, Compagnie Le Périscope, Baro d’Evel .

Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

English :

Victor Hugo’s revolutionary play Cromwell has never before been brought to life in its entirety. Until now, in the exceptional setting of the Château de Sévérac-le-Château in Aveyron!

