Croq’balade à Rocamadour Hôtel les Esclargies Rocamadour

Rocamadour

Croq’balade à Rocamadour

Hôtel les Esclargies 85 impasse des Esclargies Rocamadour Lot

Tarif : 280 – 280 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 09:30:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-09-28

Ce stage carnet de voyage de 4 jours autour de Rocamadour va vous émerveiller à coup sûr ! Débutants ou confirmés, Josine, guide conférencière et artiste peintre carnettiste vous fera découvrir les plus jolis coins à croquer dans vos carnets

Tout public, sur réservation

Ce stage carnet de voyage de 4 jours autour de Rocamadour va vous émerveiller à coup sûr ! Débutants ou confirmés, Josine, guide conférencière et artiste peintre carnettiste vous fera découvrir les plus jolis coins à croquer dans vos carnets

Tout public, sur réservation

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Hôtel les Esclargies 85 impasse des Esclargies Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 6 31 52 36 90

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English :

This 4-day travel sketchbook workshop around Rocamadour will leave you in awe right away! Whether you’re a beginner or an experienced artist, Josine—a tour guide, lecturer, and sketchbook artist—will help you discover the most picturesque spots to sketch in your sketchbooks

Open to all, by reservation

L’événement Croq’balade à Rocamadour Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne