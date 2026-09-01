Croque ton jus RISCLE Riscle

Informations pratiques

Riscle

Croque ton jus

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers

Tarif : 0.55 – 0.55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Croque ton jus est un atelier de pressage participatif de jus de fruits organisé chaque année avec l’ADEAR du Gers.

En amont

Récoltez vos pommes, poires et coings non traités, triés, propres

Rassemblez vos bouteilles d’un litre (propres), en verre à gros goulot (taille T048) il vous faudra environ 2.1 kg de fruits pour 1 litre de jus

Inscrivez-vous en précisant la quantité de fruits [poids] et le nombre de bouteilles qu’il vous manque

Le jour-j, amenez vos bouteilles et vos fruits ; rendez-vous à 9h pour une journée conviviale où tout le monde participe

pesée des fruits ; broyage ; pressage ; pasteurisation ; mise en bouteille ; nettoyage.

repas partagé le midi chacun amène un plat maison à partager

Chacun repart avec son délicieux jus de fruits, à déguster ou offrir, avec le plaisir de l’avoir fait soi-même !

Inscription par téléphone en précisant la quantité de fruits et le nombre de bouteilles à réserver.

Attention INSCRIPTION OBLIGATOIRE. .

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 contact@adear32.fr

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English :

Croque ton jus is a participatory fruit juice pressing workshop organized every year with ADEAR du Gers.

Upstream:

Collect your apples, pears and quinces, untreated, sorted and clean

Gather your 1-litre (clean), wide-mouth glass bottles (size T048): you’ll need around 2.1 kg of fruit for 1 liter of juice

Register, specifying the quantity of fruit [weight] and the number of bottles you need

On the day, bring your bottles and your fruit; meet at 9 a.m. for a convivial day in which everyone participates:

weighing fruit; crushing; pressing; pasteurizing; bottling; cleaning.

shared lunch: everyone brings a home-cooked dish to share

Everyone leaves with their own delicious fruit juice, to enjoy or give as a gift, with the pleasure of having made it yourself!

Register by telephone, specifying the quantity of fruit and the number of bottles to be reserved.

L’événement Croque ton jus Riscle a été mis à jour le 2026-08-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65