Croque ton jus RISCLE Riscle
samedi 19 septembre 2026 · RISCLE · Riscle
Informations pratiques
Riscle
Croque ton jus
RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers
Tarif : 0.55 – 0.55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Croque ton jus est un atelier de pressage participatif de jus de fruits organisé chaque année avec l’ADEAR du Gers.
En amont
Récoltez vos pommes, poires et coings non traités, triés, propres
Rassemblez vos bouteilles d’un litre (propres), en verre à gros goulot (taille T048) il vous faudra environ 2.1 kg de fruits pour 1 litre de jus
Inscrivez-vous en précisant la quantité de fruits [poids] et le nombre de bouteilles qu’il vous manque
Le jour-j, amenez vos bouteilles et vos fruits ; rendez-vous à 9h pour une journée conviviale où tout le monde participe
pesée des fruits ; broyage ; pressage ; pasteurisation ; mise en bouteille ; nettoyage.
repas partagé le midi chacun amène un plat maison à partager
Chacun repart avec son délicieux jus de fruits, à déguster ou offrir, avec le plaisir de l’avoir fait soi-même !
Inscription par téléphone en précisant la quantité de fruits et le nombre de bouteilles à réserver.
Attention INSCRIPTION OBLIGATOIRE. .
RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 contact@adear32.fr
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English :
Croque ton jus is a participatory fruit juice pressing workshop organized every year with ADEAR du Gers.
Upstream:
Collect your apples, pears and quinces, untreated, sorted and clean
Gather your 1-litre (clean), wide-mouth glass bottles (size T048): you’ll need around 2.1 kg of fruit for 1 liter of juice
Register, specifying the quantity of fruit [weight] and the number of bottles you need
On the day, bring your bottles and your fruit; meet at 9 a.m. for a convivial day in which everyone participates:
weighing fruit; crushing; pressing; pasteurizing; bottling; cleaning.
shared lunch: everyone brings a home-cooked dish to share
Everyone leaves with their own delicious fruit juice, to enjoy or give as a gift, with the pleasure of having made it yourself!
Register by telephone, specifying the quantity of fruit and the number of bottles to be reserved.
L’événement Croque ton jus Riscle a été mis à jour le 2026-08-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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