Croquis urbain à Niort square Georges Henri Clouzot Niort

Informations pratiques

Niort

Croquis urbain à Niort

square Georges Henri Clouzot En extérieur Niort Deux-Sèvres

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Rejoins-moi pour une balade dessinée à partir du square Georges Henri Clouzot autour duquel nous allons dessiner. Nous croquerons le bord de l’eau, le pont et les façades, la colline St André. Dans une ambiance décontractée, je te propose des conseils personnalisés pour améliorer ton geste, ton regard et enrichir ta pratique artistique. Nous chercherons à capter l’ambiance en quelques traits, sans chercher une ressemblance photographique pour préserver la spontanéité et l’émotion du trait.

Embarque pour une expérience créative et conviviale ! .

square Georges Henri Clouzot En extérieur Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 18 67 domidrujon.art@gmail.com

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English : Croquis urbain à Niort

L’événement Croquis urbain à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT 79