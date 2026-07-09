Croquis urbain à Niort square Georges Henri Clouzot Niort
samedi 19 septembre 2026 · square Georges Henri Clouzot · Niort
Informations pratiques
Niort
Croquis urbain à Niort
square Georges Henri Clouzot En extérieur Niort Deux-Sèvres
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Rejoins-moi pour une balade dessinée à partir du square Georges Henri Clouzot autour duquel nous allons dessiner. Nous croquerons le bord de l’eau, le pont et les façades, la colline St André. Dans une ambiance décontractée, je te propose des conseils personnalisés pour améliorer ton geste, ton regard et enrichir ta pratique artistique. Nous chercherons à capter l’ambiance en quelques traits, sans chercher une ressemblance photographique pour préserver la spontanéité et l’émotion du trait.
Embarque pour une expérience créative et conviviale ! .
square Georges Henri Clouzot En extérieur Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 18 67 domidrujon.art@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Croquis urbain à Niort
L’événement Croquis urbain à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT 79
À voir aussi à Niort (Deux-Sèvres)
- Jeudis Niortais reggae FAB I&I et Yaniss Odua Jardins du Moulin du Roc Niort 16 juillet 2026
- Visite guidée nocturne en canoë à Niort Comptoir Nautique Niort 17 juillet 2026
- Kayak encadré à Niort Comptoir Nautique Niort 21 juillet 2026
- Arts en Sèvre Parcours piéton à Niort Niort 19 août 2026
- Moinet&Fils Groupe Rouvreau Exposition immersive à Niort Bâtiment Le Séchoir Port Boinot Niort 11 septembre 2026