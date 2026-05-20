Croquons la source Route de Besançon Ornans

Ornans

Croquons la source

Route de Besançon Parking du Ravin du Puits Noir Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Réalisation d’une page de carnet de voyage au ravin du Puits Noir, l’un des sites préférés de Gustave Courbet. Trois heures pour croquer in situ choisir ses sujets, composer une page, utiliser différentes techniques croquis, dessin, aquarelle et placer du texte.

Le matériel est fourni. Le rendez-vous est fixé sur le parking du ravin du Puits Noir, sur la D67 entre Tarcenay et Ornans, accès au ravin du Puits Noir en marchant (bons marcheurs). Prévoir un petit sac à dos pour le transport du matériel, un petit siège pliable (type trépied de pêcheur, pliant de plage) ou un tissu/un plastique pour s’asseoir au sol, chapeau et crème solaire, gourde, coupevent, chaussures confortables… .

Route de Besançon Parking du Ravin du Puits Noir Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr

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English : Croquons la source

L’événement Croquons la source Ornans a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)