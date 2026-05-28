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Cross FSGT Sérans Écouché-les-Vallées

Cross FSGT Sérans Écouché-les-Vallées samedi 24 octobre 2026.

Lieu : Sérans

Adresse : Lieu dit le Vallas

Ville : 61150 Écouché-les-Vallées

Département : Orne

Début : samedi 24 octobre 2026

Fin : samedi 24 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Écouché-les-Vallées

Cross FSGT

Sérans Lieu dit le Vallas Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Catégories
– jeunes
– femmes et jeunes hommes
– hommes court 5km
– hommes long 7,5km
Inscriptions auprès du club ou sur place.   .

Sérans Lieu dit le Vallas Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 7 86 41 85 33 

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English : Cross FSGT

L’événement Cross FSGT Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-05-28 par Terres d’Argentan Intercom

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