Crossing – Studio 8, Bordeaux, Bordeaux

Crossing – Studio 8 3 et 4 octobre Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T00:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-04T00:00:00+02:00 – 2026-10-04T23:59:00+02:00

Mouvement, lumière, son, perspective et dimension s’entrelacent pour créer une performance saisissante et immersive.

Crossing est né de la réflexion du chorégraphe Abd Al Hadi Abunahleh autour de sa quête de dépassement : une recherche d’infini, au-delà du quotidien, au-delà de cet infini ordinaire que l’on peut concevoir et saisir à travers les gestes simples et les activités de tous les jours.

En collaboration avec le designer d’interaction et artiste suisse Simón Aurel Schwarz, ils explorent l’essence des espaces, en utilisant des matériaux existants pour générer de nouvelles perceptions sensorielles.

Enfin, le musicien Shawki signe une composition puissante et entraînante, accompagnant avec énergie la chorégraphie d’Abunahleh.

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Dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux

en partenariat avec La Manufacture CDCN, la Scène Nationale Carré-Colonnes, le service culturel de la ville d’Eysines, PNAC L’Agora à Boulazac, L’Espace Brémontier à Arès

Bordeaux bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mouvement, lumière, son, perspective et dimension s’entrelacent pour créer une performance saisissante et immersive.

©Studio 8