Crossing – Studio 8, Bordeaux, Bordeaux
Crossing – Studio 8, Bordeaux, Bordeaux samedi 3 octobre 2026.
Crossing – Studio 8 3 et 4 octobre Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T00:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-04T00:00:00+02:00 – 2026-10-04T23:59:00+02:00
Mouvement, lumière, son, perspective et dimension s’entrelacent pour créer une performance saisissante et immersive.
Crossing est né de la réflexion du chorégraphe Abd Al Hadi Abunahleh autour de sa quête de dépassement : une recherche d’infini, au-delà du quotidien, au-delà de cet infini ordinaire que l’on peut concevoir et saisir à travers les gestes simples et les activités de tous les jours.
En collaboration avec le designer d’interaction et artiste suisse Simón Aurel Schwarz, ils explorent l’essence des espaces, en utilisant des matériaux existants pour générer de nouvelles perceptions sensorielles.
Enfin, le musicien Shawki signe une composition puissante et entraînante, accompagnant avec énergie la chorégraphie d’Abunahleh.
—
Dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux
en partenariat avec La Manufacture CDCN, la Scène Nationale Carré-Colonnes, le service culturel de la ville d’Eysines, PNAC L’Agora à Boulazac, L’Espace Brémontier à Arès
Bordeaux bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine
Mouvement, lumière, son, perspective et dimension s’entrelacent pour créer une performance saisissante et immersive.
©Studio 8
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026