Crossing – Studio 8, Place Marie de Gournay, Belvédère – Bordeaux, Bordeaux
samedi 3 octobre 2026 · Place Marie de Gournay, Belvédère - Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Crossing – Studio 8 3 et 4 octobre Place Marie de Gournay, Belvédère – Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:15:00+02:00 – 2026-10-03T19:05:00+02:00
Fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T15:50:00+02:00
Expérience physique du temps
Mi danse, mi transe, Crossing est un élan suspendu porté par la cadence hypnotique de quatre corps en mouvement. Avec la régularité d’un métronome, dans une chorégraphie circulaire millimétrée, ils déploient un langage universel où l’humanité rencontre le sacré. Portée par une création musicale de Amro Zidan, cette méditation poétique et visuelle dessine les lignes d’un paysage sensible. Une invitation à la respiration au milieu du brouhaha du monde.
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dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole
Place Marie de Gournay, Belvédère – Bordeaux Place Marie de Gournay, Bordeaux Bordeaux Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://fab.festivalbordeaux.com/spectacle/crossing/ »}]
Mouvement, lumière, son, perspective et dimension s’entrelacent pour créer une performance saisissante et immersive.
©Studio 8
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