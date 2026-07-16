Crossover – (LA)HORDE CCN Ballet national de Marseille, Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Crossover – (LA)HORDE CCN Ballet national de Marseille 31 mars et 1 avril 2027 Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Gironde

de 18 à 33€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-31T20:30:00+02:00 – 2027-03-31T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-01T20:30:00+02:00 – 2027-04-01T21:30:00+02:00

(D)étonnant

Bifurquer, croiser, hybrider… autant de verbes indissociables du vocabulaire artistique de (LA)HORDE. À la direction du Ballet national de Marseille depuis 2019, le trio a imprimé sa créativité et son art du décloisonnement dans des pièces engagées et libres (Room with a view, Roommates). Le collectif multiplie aussi les collaborations avec Rosalia, Björk ou encore Madonna. Crossover s’inscrit dans leur ligne artistique : l’enchevêtrement des langages chorégraphiques, des générations et des esthétiques pour faire corps. Huit interprètes incarnent ce dialogue vivifiant, tissé de rencontres : Rafaela Sahyoun x Fran Diaz explorent un contemporain survolté, Armin Hokmi x Cecilia Bengolea croisent danses de club et mouvements hypnotiques et (LA)HORDE x Angelin Preljocaj confrontent Lindy Hop revisité et écriture classique renouvelée. Une ode au mouvement.

Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Carré, Place de la République, St-Médard Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/crossover.htm »}]

Crossover s’inscrit dans la ligne artistique de (LA)HORDE : l’enchevêtrement des langages chorégraphiques, des générations et des esthétiques pour faire corps.

Cecilia Bengolea X Armin Hokmi ; Lou Vegas ; Studio Ffi0oul