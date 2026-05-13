Cryptogramme, Musée Du Touquet-Paris-Plage, Le Touquet-Paris-Plage

Cryptogramme Samedi 23 mai, 17h00 Musée Du Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Au Lycée hôtelier, un groupe d’élèves a développé le projet « Cryptogramme ». Inspirés des créations de L’Atlas et de la technique du tampon, les lycéens réalisent des matrices en linogravure, mises à disposition du public pendant la Nuit européenne des musées afin que chaque visiteur puisse repartir avec une feuille tamponnée à partir de leurs créations. À partir des ateliers menés au Musée, où chaque élève a écrit « son blaze » d’artiste urbain de manière graphique, ils ont ensuite composé un cryptogramme à la manière de L’Atlas, en accrochant chaque dessin sur le mur extérieur de la structure.

Musée Du Touquet-Paris-Plage 1257 Av. du Golf, 62520 Le Touquet-Paris-Plage, France Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321056262 https://www.letouquet-musee.com/ Le musée du Touquet présente un exceptionnel fond d’œuvres modernes et contemporaines, depuis les peintres de la colonie d’Etaples au tournant des XIXe et XXe siècles, jusqu’aux artistes d’aujourd’hui.

A la collection de portraits photographiques légués par Edouard Champion (dédicacées notamment par Rodin, Pagnol, Cocteau, Lifar, Foch, Lyautey, Millerand, Suzanne Lenglen, José Maria de Heredia), est venue s’ajouter une collection de photographies contemporaines prises par les artistes que le musée du Touquet accueille chaque année en résidence.

La classe, l’œuvre !

musée du Touquet-Paris-Plage – Edouard Champion