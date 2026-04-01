Le Touquet-Paris-Plage

9ème Trail de la passe pierre en baie de canche

Centre Nautique de la Baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Course nature en Baie de Canche La Passe Pierre .

La Terrible Trail nature de 20 km 8h45

La Douce Trail nature de 10 km 9h

La Tranquille Marche découverte de 9 km Départ 9h15 du CNC d’Etaples.

NOUVEAUTE ! Mini Passe-Pierre parcours enfant entre 500m et 1km. 11h Sainte-Cécile.

Arrivées Centre Nautique de la Baie de Canche (Base Nord). .

Centre Nautique de la Baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00

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English :

L’événement 9ème Trail de la passe pierre en baie de canche Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage