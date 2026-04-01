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9ème Trail de la passe pierre en baie de canche Le Touquet-Paris-Plage

9ème Trail de la passe pierre en baie de canche Le Touquet-Paris-Plage jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Centre Nautique de la Baie de Canche

Ville : 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Département : Pas-de-Calais

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Tarif :

Le Touquet-Paris-Plage

9ème Trail de la passe pierre en baie de canche

Centre Nautique de la Baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Course nature en Baie de Canche La Passe Pierre .

La Terrible Trail nature de 20 km 8h45
La Douce Trail nature de 10 km 9h
La Tranquille Marche découverte de 9 km Départ 9h15 du CNC d’Etaples.
NOUVEAUTE ! Mini Passe-Pierre parcours enfant entre 500m et 1km. 11h Sainte-Cécile.
Arrivées Centre Nautique de la Baie de Canche (Base Nord).   .

Centre Nautique de la Baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 

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English :

L’événement 9ème Trail de la passe pierre en baie de canche Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage

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