Visite guidée Expérience sensorielle dans les jardins de la Manche Le Touquet-Paris-Plage

Votre guide vous invite à vivre une expérience unique à travers une balade sensorielle qui éveillera votre curiosité et émerveillera vos sens dans différents jardins de la station.

Laissez-vous transporter par les fragrances des plantes odorantes. Des roses délicates aux herbes aromatiques, chaque pas vous plongera dans un univers olfactif riche et varié.

Laissez-vous surprendre par les différentes textures des plantes, la douceur d’une feuille de sauge, la texture rêche de la consoude et le piquant de la feuille de houx.

Laissez vos papilles s’éveiller aux saveurs sucrées, acides et amères des fruits juteux et des herbes aromatiques.

Laissez-vous charmer par le vent dans les pins et le chant mélodieux des oiseaux qui peuplent les jardins.

Enfin, ouvrez grand les yeux et admirez l’harmonie des couleurs des jardins.

2h à pied

Jauge limitée

A partir de 6 €

Rendez-vous Jardins du Palais des Congrès, face à l’office de tourisme, place de l’Hermitage.

Sur réservation au 03 21 06 72 00

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

