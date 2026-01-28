Salon de la sécurité routière Le Touquet-Paris-Plage

Le Touquet-Paris-Plage

Salon de la sécurité routière

Salle des Quatre Saisons Avenue de l’Hippodrome Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Cette journée a pour objectif la découverte des métiers de la sécurité, le matériel et les équipements mais aussi de sensibiliser les usagers de la route aux dangers et plus largement aux comportements routiers.

Les ateliers proposés, encadrés par des professionnels de la conduite, permettent d’expérimenter en toute sécurité et de manière ludique des situations telles que la perte d’adhérence, l’alcool au volant avec des lunettes immersives et ainsi prendre davantage conscience des risques encourus en conditions réelles.

Cet évènement porté par la Police Municipale comprendra des ateliers sécurité routière encadrés par des professionnels

– Atelier voiture tonneau

– Mur digital interactif

– Atelier addictions Kartings

– Atelier lunettes connectées

– Réalité virtuelle

– Atelier réactiomètre

– Désincarcération

– Démonstrations des forces de l’ordre

En plus des ateliers de prévention routière, de nombreuses institutions seront présentes

Police Nationale, Polices Municipales Etaples, Cucq, Le Touquet, Gendarmerie Nationale, SDIS, Protection civile, Légion étrangère, armée de l’air et de l’espace, Marine nationale, Douanes, administration pénitentiaire, Légion étrangère, SNSM, chien sauveteurs en mer, etc…

Mais aussi des sociétés spécialisées dans le domaine de la sécurité ; uniformes, équipements, armements, vidéo-protection, barrières anti-intrusion, etc… .

Salle des Quatre Saisons Avenue de l’Hippodrome Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

The aim of the day is to introduce road safety professions, materials and equipment, as well as to raise road users’ awareness of the dangers and, more generally, of road behaviour.

L’événement Salon de la sécurité routière Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-01-28 par Le Touquet