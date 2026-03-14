Stanley Clarke en concert Le Touquet-Paris-Plage

Stanley Clarke en concert

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Présenté par le Casino Barrière du Touquet.

Avec plus de 40 albums à son nom et 4 Grammy Awards, Stanley Clarke a aujourd’hui atteint le statut de “légende vivante”. Depuis le début des années 1970 et le succès du groupe Return To Forever, il est un des piliers de la musique américaine, avec des collaborations avec Quincy Jones, Stan Getz, Art Blakey, Paul McCartney, Jeff Beck, Keith Richards, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Chaka Khan, The Police, Herbie Hancock et de nombreux autres. Virtuose aussi bien de la contrebasse que de la basse électrique, Stanley Clarke est l’un des rares leaders de ces instruments à se produire sur les scènes du monde entier. Également compositeur reconnu, il a notamment signé les bandes originales de Boyz N The Hood, What’s Love Got To Do With It (biopic sur Tina Turner), Romeo Must Die, The Transporter, etc.

Sa créativité a été reconnue et récompensée par d’innombrables prix Disques d’or et de platine, Grammy Awards, nominations Emmy®, un prix BMI, etc. Il figure dans de très nombreux polls il fut le premier Jazzman de l’année du magazine Rolling Stone et le bassiste lauréat des Playboy’s Music Awards pendant 10 années consécutives, le Lifetime Achievement Award du Bass Player Magazine. En 2013, Clarke a été élu meilleur joueur de basse électrique de Downbeat Magazine.

Stanley Clarke milite pour offrir aux jeunes musiciens la possibilité de parfaire leurs compétences. Aux côtés de son épouse Sofia, il a fondé la Stanley Clarke Foundation, qui décerne depuis 13 ans des bourses à de jeunes musiciens talentueux.

Four decades after redefining the role of the electric bass with the seminal fusion group Return to Forever, Clarke has embraced the role of musical man for all seasons Downbeat

C’est une des légendes du jazz. L’un de ceux qui a révolutionné le jeu à la basse électrique. France Info .

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stanley Clarke en concert Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage