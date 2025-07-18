Touquet raid amazones Le Touquet-Paris-Plage

Touquet raid amazones Le Touquet-Paris-Plage samedi 6 juin 2026.

Touquet raid amazones

Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

La 15ème édition du Touquet Raid Amazones aura lieu les 6 et 7 juin 2026 au Touquet Paris Plage.

Un événement toujours très attendu par toutes les sportives !

En quoi consiste-il ? C’est un raid multisports à la portée de toutes 27 km environ le samedi et 23.5km le dimanche avec du canoë, du trail, du VTT sur les chemins plats …. Et… d’autres épreuves surprises. Vous ne passerez donc que 3h30 le samedi et 3h30 le dimanche… Des heures qui, nous en sommes sûres, passeront trop vite à votre goût !

Ce raid sera organisé autour de la féminité sports nature, découverte de l’arrière-pays, vélo, running, orientation, canoë pour le côté aventure sportive, une belle expérience de raid mais également une soirée, hauts talons, avec en prime de la convivialité, de l’esprit d’équipe et de la festivité !

Alors rendez-vous au Touquet-Paris-Plage, vous allez vivre un week-end qui sera inoubliable ! Messieurs, on ne vous oublie pas venez encourager vos femmes, vos sœurs, vos amies ! .

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France contact@touquetraid.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Touquet raid amazones Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-07-18 par Le Touquet