Le Touquet-Paris-Plage

Salon artistique

Palais des Congrès Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Venez-nous retrouver nombreux au Palais des Congrès du Touquet-Paris-Plage pour notre 38ème salon des artistes, ouvert gratuitement au public le week-end de l’Ascension du jeudi 14 mai au dimanche 17 mai 2026 de 10h à 19h.

Ce salon organisé par l’APAPCO (Association pour la Promotion des Arts Plastiques de Création Originale) fut créé par Jean Révillion en 1988. Il est devenu un événement artistique incontournable de la station balnéaire.

C’est toujours avec un immense plaisir que les artistes vous accueilleront au Palais, dans ce cadre mythique de la station.

Des peintres, des sculpteurs, des photographes seront présents pour partager avec vous leurs créations et leurs émotions.

Un grand moment d’échange annuel très attendu !

A cette occasion une tombola sera organisée au bénéfice de l’Ecole Parentale pour Enfants Autistes du Montreuillois qui favorise leur inclusion scolaire, sociale et professionnelle.

Un tirage au sort d’oeuvres offertes par les artistes aura lieu en fin d’exposition le dimanche 17 mai 2026.

Jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h.

Dimanche de 10h à 18h.

Entrée libre et gratuite ! .

Palais des Congrès Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 30 60 41 61 asso.apapco@gmail.com

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English :

L’événement Salon artistique Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-01-21 par Laury LEPRETRE