Théâtre Les Belles-soeurs Le Touquet-Paris-Plage

Théâtre Les Belles-soeurs

Palais des Congrès Théâtre Victor Boucher Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

2026-05-14

Éric Assous profite d’une soirée de pendaison de crémaillère pour nous plonger au cœur d’un dîner explosif entre trois frères et leurs épouses. Une soirée électrique tout en règlements de compte où répliques cinglantes et tensions sournoises finissent par faire éclater au grand jour les secrets de famille. Il vous reste à prendre vos billets pour venir voir la prochaine représentation au Palais des Congrès du Touquet le jeudi 14 mai 2026.

A 20h .

Palais des Congrès Théâtre Victor Boucher Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

