CSC Cyanotype CSC Champdeniers

Champdeniers

CSC Cyanotype

CSC 1 Place porte St Antoine Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers, ateliers créatif pour découvrir la technique du Cyanotype. .

CSC 1 Place porte St Antoine Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 famille.luv@csc79.org

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English : CSC Cyanotype

L’événement CSC Cyanotype Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine