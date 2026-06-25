Champdeniers

CSC Spectacle familial DIABOLO ETE

Ecole maternelle Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers, impro et théâtre par la Cie Les pieds dans l’O. .

Ecole maternelle Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 famille.luv@csc79.org

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English : CSC Spectacle familial DIABOLO ETE

L’événement CSC Spectacle familial DIABOLO ETE Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine