AGENDA · Champdeniers
CSC Initiation Steeldrums Champdeniers
jeudi 23 juillet 2026 · Champdeniers
Informations pratiques
Champdeniers
CSC Initiation Steeldrums
Salle Rue Notre-Dame Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers, venez essayer de cet instrument en duo enfant/parent dés 7 ans .
Salle Rue Notre-Dame Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 famille.luv@csc79.org
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English : CSC Initiation Steeldrums
L’événement CSC Initiation Steeldrums Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine
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