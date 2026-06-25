Informations pratiques

Champdeniers

CSC Initiation Steeldrums

Salle Rue Notre-Dame Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers, venez essayer de cet instrument en duo enfant/parent dés 7 ans .

Salle Rue Notre-Dame Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 famille.luv@csc79.org

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English : CSC Initiation Steeldrums

L’événement CSC Initiation Steeldrums Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine