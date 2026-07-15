Fête des battages Zone de Montplaisir Champdeniers
dimanche 2 août 2026 · Zone de Montplaisir · Champdeniers
Informations pratiques
Champdeniers
Fête des battages
Zone de Montplaisir La Doretière, Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Organisée par Les battages de l’Egray. Vide-greniers, groupe folklorique, démonstrations de battages à l’ancienne, exposition de vieux tracteurs et vieilles voitures. Restauration sur place. Renseignements 07 87 86 77 02 .
Zone de Montplaisir La Doretière, Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 86 77 02
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English : Fête des battages
L’événement Fête des battages Champdeniers a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine
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