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AGENDA · Champdeniers

Fête des battages Zone de Montplaisir Champdeniers

dimanche 2 août 2026 · Zone de Montplaisir · Champdeniers

Fête des battages Zone de Montplaisir Champdeniers

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Zone de Montplaisir
Adresse
La Doretière,
Ville
79220 Champdeniers
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Champdeniers

Fête des battages

Zone de Montplaisir La Doretière, Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Organisée par Les battages de l’Egray. Vide-greniers, groupe folklorique, démonstrations de battages à l’ancienne, exposition de vieux tracteurs et vieilles voitures. Restauration sur place. Renseignements 07 87 86 77 02   .

Zone de Montplaisir La Doretière, Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 86 77 02 

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English : Fête des battages

L’événement Fête des battages Champdeniers a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine

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