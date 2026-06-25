CSC Jeux en pagaille CSC Champdeniers
CSC Jeux en pagaille CSC Champdeniers mercredi 29 juillet 2026.
Champdeniers
CSC Jeux en pagaille
CSC 1 place porte St Antoine Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers, jeux et jouets en tout genre et pour tous les âges. .
CSC 1 place porte St Antoine Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 famille.luv@csc79.org
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English : CSC Jeux en pagaille
L’événement CSC Jeux en pagaille Champdeniers a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Val de Gâtine
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