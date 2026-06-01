Cuatro tambour et toccata, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

Cuatro tambour et toccata Vendredi 19 juin, 18h15 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:15:00+02:00 – 2026-06-19T19:15:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:15:00+02:00 – 2026-06-19T19:15:00+02:00

Benjamin Colin, percussionniste écartelé entre rythmiques hardcore et berceuses, Fantazio, contrebassiste-griot d’une autre ère, et Noémi Boutin, violoncelliste-guerrière de la douceur. Un à un, puis tous les trois, ils tâcheront de se retrouver, de vous faire danser et de rire de tout cela.

Tout public

Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Benjamin Colin, percussionniste, Fantazio, contrebassiste, et Noémi Boutin, violoncelliste tâcheront de vous faire danser…

© Dom Chappard