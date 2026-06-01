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Cuatro tambour et toccata, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

Cuatro tambour et toccata, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

Cuatro tambour et toccata, Ateliers Frappaz, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Ateliers Frappaz

Adresse : 16 Rue Docteur Frappaz 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Cuatro tambour et toccata Vendredi 19 juin, 18h15 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T18:15:00+02:00 – 2026-06-19T19:15:00+02:00
Fin : 2026-06-19T18:15:00+02:00 – 2026-06-19T19:15:00+02:00

Benjamin Colin, percussionniste écartelé entre rythmiques hardcore et berceuses, Fantazio, contrebassiste-griot d’une autre ère, et Noémi Boutin, violoncelliste-guerrière de la douceur. Un à un, puis tous les trois, ils tâcheront de se retrouver, de vous faire danser et de rire de tout cela.

Tout public

Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Benjamin Colin, percussionniste, Fantazio, contrebassiste, et Noémi Boutin, violoncelliste tâcheront de vous faire danser…

© Dom Chappard

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