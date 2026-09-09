Cuisine du Bassin d’Arcachon et vins du monde, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Cuisine du Bassin d’Arcachon et vins du monde Jeudi 24 septembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:30:00+02:00

Venez vivre une expérience épicurienne et conviviale, au cours de laquelle l’art des accords mets et vins se révèle à travers des bouchées signées par un chef bordelais, en collaboration avec les sommeliers de la Cité du Vin.

Pour cette édition, nous vous invitons à plonger dans l’univers iodé et préservé du Bassin d’Arcachon. Les saveurs marines et les produits de la mer seront mis à l’honneur à travers des bouchées créatives élaborées à partir de produits locaux.

Trois accords mets et vins vous seront proposés, évoquant la fraîcheur des embruns du Bassin et les richesses du terroir girondin. Des vins soigneusement sélectionnés accompagneront ce voyage sensoriel, au cours duquel l’art de vivre aquitain dialoguera avec des vins du monde entier.

Orchestrées par le chef Jésus et soutenues par la Compagnie Fermière, ces rencontres gourmandes mettent à l’honneur une gastronomie locale et de saison. Elles célèbrent les richesses du terroir néo-aquitain tout en affirmant l’engagement de la Cité du Vin en faveur d’une transition écologique responsable et d’une consommation plus locale et durable.

Animé par :

En partenariat avec : La Compagnie Fermière et les partenaires viticoles de la Cité du vin

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW_DEGUST_N0&child=VW_DEG_020&sellItemCode=AFTWK_MV »}]

Savourez 3 mets inspirés de la cuisine du Bassin dégustation vin

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