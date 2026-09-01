Cuisine et dépendances Théo Théâtre Paris

Informations pratiques

Tout se passe là où les invités ne s’attardent jamais vraiment : dans la cuisine. Jacques et Martine reçoivent à dîner un ancien ami devenu un symbole de réussite, accompagné de sa femme. Au fil de la soirée, la cuisine devient le lieu des confidences, des règlements de comptes et des vérités qui éclatent.

Derrière les apparences, jalousies, frustrations et rancœurs refont surface. Lorsque la réussite des uns renvoie les autres à leurs propres renoncements, une question se pose : que reste-t-il vraiment de l’amitié ?

Dans la cuisine se préparent les plats… et les vérités qu’on n’ose pas servir à table.

Du mercredi 23 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

dimanche

de 17h00 à 18h20

vendredi, samedi

de 21h00 à 22h20

mercredi, jeudi

de 19h00 à 20h20

payant

17 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T21:20:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T19:00:00+02:00_2026-09-23T20:20:00+02:00;2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T20:20:00+02:00;2026-09-25T21:00:00+02:00_2026-09-25T22:20:00+02:00;2026-09-26T21:00:00+02:00_2026-09-26T22:20:00+02:00;2026-09-27T17:00:00+02:00_2026-09-27T18:20:00+02:00

Théo Théâtre 20, rue Théodore Deck 75015 Paris



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