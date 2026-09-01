Cuisine et dépendances Théo Théâtre Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Théo Théâtre · Paris
Informations pratiques
Tout se passe là où les invités ne s’attardent jamais vraiment : dans la cuisine. Jacques et Martine reçoivent à dîner un ancien ami devenu un symbole de réussite, accompagné de sa femme. Au fil de la soirée, la cuisine devient le lieu des confidences, des règlements de comptes et des vérités qui éclatent.
Derrière les apparences, jalousies, frustrations et rancœurs refont surface. Lorsque la réussite des uns renvoie les autres à leurs propres renoncements, une question se pose : que reste-t-il vraiment de l’amitié ?
Dans la cuisine se préparent les plats… et les vérités qu’on n’ose pas servir à table.
Du mercredi 23 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
dimanche
de 17h00 à 18h20
vendredi, samedi
de 21h00 à 22h20
mercredi, jeudi
de 19h00 à 20h20
payant
17 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T21:20:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T19:00:00+02:00_2026-09-23T20:20:00+02:00;2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T20:20:00+02:00;2026-09-25T21:00:00+02:00_2026-09-25T22:20:00+02:00;2026-09-26T21:00:00+02:00_2026-09-26T22:20:00+02:00;2026-09-27T17:00:00+02:00_2026-09-27T18:20:00+02:00
Théo Théâtre 20, rue Théodore Deck 75015 Paris
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