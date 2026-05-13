Les Traversées du Marais 2026 au Musée des Arts et Métiers Musée des arts et métiers Paris
Les Traversées du Marais 2026 au Musée des Arts et Métiers Musée des arts et métiers Paris samedi 5 septembre 2026.
Les Traversées du Marais 2026 au Musée des Arts et Métiers Musée des arts et métiers Paris 5 et 6 septembre Samedi 5 septembre : Tarif d’entrée au musée ; Dimanche 6 septembre : Entrée libre (1er dimanche du mois)
Les Traversées du Marais 2026 au Musée du CNAM
Pour la 12e édition des Traversées du Marais, le musée met en dialogue patrimoine et télécommunications et vous invite à (re)découvrir les trésors de ses collections tout au long du week-end !
Ateliers en famille, démonstrations, visites guidées… faites la rencontre des médiateurs du musée, posez vos questions et partagez vos découvertes au fil de votre parcours de visite.
Activités en famille
Le musée vous invite à entrer dans un espace de dialogue et de création en famille ! Échangez autour des instruments de mesure, plongez dans l’univers de l’espionnage, expérimentez la technique du photogramme ou laissez-vous porter par notre conte autour de l’histoire de l’aviation.
Visites et démonstrations
Entre discussions, découvertes et démonstrations, suivez les médiateurs du musée à travers des visites thématiques sur le thème du dialogue et venez observer les oscillations du pendule de Foucault.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-05T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-06T18:00:00.000+02:00
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https://www.arts-et-metiers.net/musee/les-traversees-du-marais-2026
Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris
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