Cuisine ibérique et vins du monde, La Cité du Vin, Bordeaux
Cuisine ibérique et vins du monde, La Cité du Vin, Bordeaux jeudi 11 juin 2026.
Cuisine ibérique et vins du monde Jeudi 11 juin, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde
Inscription en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-11T20:30:00+02:00 – 2026-06-11T21:30:00+02:00
Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.
Venez partager une expérience épicurienne et conviviale, où l’art des accords mets & vins se révèle à travers des bouchées signées par un chef bordelais, en collaboration avec les sommeliers de la Cité du Vin.
Pour cette édition, nous vous plongeons dans l’univers chaleureux et festif de la péninsule ibérique, où des plats généreux et colorés seront évoqués par des bouchées créatives élaborées à partir de produits locaux.
Trois accords mets & vins vous seront proposés, alliant la richesse des saveurs ibériques, le terroir girondin et des vins soigneusement sélectionnés, pour un voyage sensoriel unique où le rythme de vie ibérique dialoguera avec des vins du monde entier.
Ces rencontres gourmandes, orchestrées par le chef Jésus et soutenues par la Compagnie Fermière, mettent à l’honneur une gastronomie internationale tout en célébrant les richesses du terroir néo-aquitain ainsi que l’engagement de la Cité du Vin en faveur d’une transition écologique responsable et d’une consommation locale et durable.
En partenariat avec : la Compagnie Fermière et nos partenaires viticoles
Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée
La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW_DEGUST_N0&child=VW_DEG_009&sellItemCode=AFTWK_MV »}]
Plongez dans l’univers chaleureux et festif de la péninsule ibérique dégustation vin
©Freepik
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